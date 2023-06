Drachtster (20) slaat wielrenner knock-out: werkstraf en behandeling

ma 19 juni 2023 12.45 uur

Een 20-jarige Drachtster die in mei in Hurdegaryp een wielrenner knock-out sloeg, is maandag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf. De Drachtster was ook nog betrokken geweest bij een mishandeling in een café.......