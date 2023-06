OBS de Mienskip: een excellente school

ma 19 juni 2023 10.38 uur

BUITENPOST - OBS De Mienskip uit Buitenpost kreeg maandag opnieuw het predicaat excellente school uitgereikt. De Mienskip, onderdeel van Stichting ROOBOL, heeft al twee achtereenvolgende periodes de waardering goed van de inspectie.

Dit houdt in dat de basiskwaliteit van de school goed is en de school aanvullende ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. Ze behoren daarmee tot een kleine selecte groep scholen. Een logische vervolgstap is het predicaat excellent.

Het predicaat excellent betekent dat de school onderwijs biedt van bijzondere kwaliteit. Het predicaat excellent is bedoeld om deze bijzondere kwaliteiten te delen met andere scholen en deze te inspireren deze ook toe te passen.

De bijzondere kwaliteit van de Mienskip bestaat uit het werken aan het bevorderen van het eigenaarschap van leerlingen. Hiermee maakt de school leerlingen meer verantwoordelijk voor hun eigen leren. Ze wil daarmee bereiken dat leerlingen zich bewust zijn van wie ze zijn en van hun eigen kennen en kunnen.

De school stimuleert leerlingen om hun toekomstige rol in de samenleving vol ambitie in te nemen. De school streeft ernaar het perspectief op de toekomstmogelijkheden voor leerlingen te verbreden en daarmee het ambitieniveau te verhogen.

De koers die de directie en het team hebben ingezet, is voortgekomen uit een jarenlange ervaring met het werken met leerroutes op 7 niveaus. Deze niveaus maken het mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. De school ziet het werken op 7 niveaus als een middel om het doel -eigenaarschap- te bevorderen.

In de doorontwikkeling van de school heeft ze met verschillende werkwijzen een sluitende aanpak geïmplementeerd. De leerlingen hebben hierdoor goed zicht op de eigen ontwikkeling en kunnen eigen keuzes maken. Dit stelt de leerkracht in staat de leerling ruimte te geven en aan te sluiten op de verschillende ontwikkelingsgebieden. OBS De Mienskip is een school die al jarenlang dat extra stapje zet voor de kinderen.

