Windmolen in brand gevlogen bij Aldtsjerk

ma 19 juni 2023 09.12 uur

ALDTSJERK - Aan de Wiereweg bij Aldtsjerk is maandagochtend een windmolen in brand gevlogen. De brandweer werd om 8.49 uur opgeroepen voor de brand.

Met meerdere voertuigen is de brandweer ter plaatse gekomen. De brandweer kon weinig doen verder en stond er bij en keek ernaar. Uit voorzorg werd de wijde omgeving door de politie afgezet.

Deze afzettingen werden na 10.00 uur overgenomen door de gemeente Tytsjerksteradiel. Op de toegangswegen werden hekken geplaatst.

Stroomstoring

Mogelijk is er als gevolg van de brand een stroomstoring ontstaan in de omgeving van Aldtsjerk. Volgens Liander betrof het minder dan 50 aansluitingen. Een monteur is onderweg en de verwachte eindtijd van de storing is 11.15 uur.

