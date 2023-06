Bewoners helpen politie met aanhouding van inbreker

za 17 juni 2023 21.50 uur

BURDAARD - Met hulp van inwoners kon de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag op heterdaad een inbreker aanhouden in Burdaard. De man probeerde nog te vluchten door over een schutting te klimmen, maar belandde hierbij letterlijk in handen van omwonenden

Blaffende hond

Een getuige - die werd gewekt door een blaffende hond - zag in de Stylmastraat een man over een schutting klimmen en de auto van een bewoner openen. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat er in een schuur was ingebroken. Tijdens het onderzoek werd er in de omgeving een verdachte gezien die voldeed aan de beschrijving van de getuige.

Verstopt achter auto

Toen de man de politie opmerkte, rende hij weg. Na een achtervolging te voet werd de verdachte tussen de Eewal en de Hoofdweg verstopt achter een auto aangetroffen. Hij klom opnieuw over een schutting, maar belandde achter de schutting letterlijk in handen van omwonenden. Ze wisten de man direct onder controle te brengen, waarna hij kon worden aangehouden.

Meerdere inbraken

De afgelopen maanden hebben er in Burdaard en omgeving meerdere inbraken plaatsgevonden. De recherche onderzoekt aan de hand van onder andere videobeelden of de man ook als verdachte kan worden aangemerkt bij de eerdere inbraken.

De politie heeft nog niet van alle getuigen een verklaring kunnen opnemen. Mocht u vannacht in Burdaard bij de aanhouding betrokken zijn geweest, of iets ander hebben gezien dat met de zaak te maken kan hebben, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.