Scooter en harddrugs in beslag genomen bij ongeval

za 17 juni 2023 16.28 uur

TWIJZEL - Bij een eenzijdig ongeval aan de Nije Swaddeloantsje bij Twijzel is zaterdag een scooter en een gebruikershoeveelheid harddrugs in beslag genomen. De bestuurder raakte gewond en is meegenomen door de ambulance.

De politie en de ambulance ontvingen net voor 08.00 uur een melding van een ongeval aldaar. Toen de hulpdiensten arriveerden, troffen zij een in de berm geparkeerde scooter aan. In het weiland werd een 30-jarige gewonde man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangetroffen.

De scooter had geen tenaamstelling en is in beslag genomen. Bij de man werd ook een gebruikershoeveelheid harddrugs aantroffen. Ook dit is in beslag genomen door de politie.