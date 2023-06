18 schapen gedood in Appelscha

za 17 juni 2023 09.55 uur

APPELSCHA - Het lijkt erop dat de wolf weer heeft toegeslagen in Appelscha. Hier zijn in totaal 18 schapen gedood. Drie anderen raakten gewond. BIJ12 is op de hoogte gebracht en doet onderzoek.

De melding werd gedaan op 31 mei. Van de 18 dode dieren werden er acht dood gevonden. Tien andere schapen raakten dusdanig gewond dat ze geëuthanaseerd moesten worden.

50 dode dieren in Appelscha

In de maanden januari t/m april dit jaar zijn er in totaal 50 dieren gedood in Appelscha. Het gaat om 49 schapen en één koe. Uit het onderzoek van BIJ12 blijkt dat in alle gevallen de dieren zijn gedood door een wolf.