Oekraïner slaat beveiliger van opvanglocatie Buitenpost

vr 16 juni 2023 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige Oekraïense asielzoeker die een beveiliger van de opvanglocatie in Buitenpost mishandelde, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een geldboete.

Overgegeven in kantine

Begin februari had de verdachte in de kantine en de toiletten van de opvanglocatie in Buitenpost overgegeven. De beveiliger sommeerde de man om de boel op te ruimen. Dat gebeurde ook, maar op een gegeven moment werd de Oekraïner onrustig en zocht hij de beveiliger op. De man gaf de beveiliger een stomp.

Psychische problemen

Hij zou ook in het Engels tegen de beveiliger hebben geroepen "I will kill you", maar daarvoor zag de rechter te weinig bewijs. De Oekraïner kampt met psychische problemen. Hij gebruikt medicijnen en destijds had hij gedronken. Dat was achteraf geen goede combinatie, besefte hij.

Baantje als kok

"Dan werken mijn hersenen niet goed meer", zei hij, via een tolk. "Maar de alcohol drinkt u zelf op", merkte de rechter op. De man is inmiddels verhuisd naar Leeuwarden waar hij een baantje heeft als kok. Na het incident heeft hij volgens zijn zeggen nooit weer alcohol genuttigd.

Dank aan Nederland

De man heeft hulp gekregen voor zijn mentale problemen. Hij kreeg een boete van 400 euro, conform de eis van de officier van justitie. Aan het eind sprak hij nog zijn dank uit dat Nederland hem wil helpen. "Dat horen we hier niet vaak", merkte de officier van justitie op.