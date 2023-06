Werkstraffen voor Roemenen voor inbraak in fietsenwinkel

vr 16 juni 2023 14.30 uur

LEEUWARDEN - Twee Roemenen die in januari een inbraak pleegden in een fietsenwinkel in Surhuisterveen, zijn vrijdag bij verstek veroordeeld tot werkstraffen.

Europese wetgeving

Dat de rechter het tweetal, dat zeer waarschijnlijk Nederland alweer heeft verlaten, niet volgens de eis van de officier van justitie veroordeelde tot gevangenisstraffen, had alles te maken met Europese wetgeving. Die bepaalt dat straffen die een EU-land worden opgelegd kunnen worden overgedragen naar het land van herkomst.

Buurtbewoonster sloeg alarm

In dit geval was dat Roemenië. De inbrekers hadden midden in de nacht de deur van de fietsenwinkel aan de Vierhuisterweg geforceerd en ze hadden de kassa ook al opengebroken, toen ze werden overlopen door de politie. Een buurtbewoonster had gezien dat de mannen bezig waren in te breken en had alarm geslagen.

Verdachte in de bosjes verstopt

De inbrekers waren met z’n drieën, een derde man sloeg op de vlucht en is niet meer getraceerd. Een 40-jarige verdachte had zich in de bosjes in de buurt van de winkel verstopt, zijn vier jaar oudere collega-inbreker was nog in de winkel toen de politie arriveerde. De 40-jarige verklaarde dat hij op de uitkijk had gestaan.

Poging tot inbraak

Volgens de eigenaar van winkel was er niets gestolen, wat tot gevolg had dat de Roemenen werden vervolgd voor een poging tot inbraak. Dat kon voor beide verdachten bewezen worden, oordeelde de officier van justitie. Zij eiste voor beide mannen een celstraf van zes weken. De rechter maakte er werkstraffen van 90 uur van, voor beide verdachten.