Halbe (14) aangereden bij Surhuizum: automobilist rijdt door

do 15 juni 2023 22.10 uur

SURHUIZUM - De 14-jarige Halbe heeft donderdag een engeltje op zijn schouder gehad. De jongeman werd ter hoogte van de Miedwei bij Surhuizum rond 08.00 uur aangereden door een automobilist. Halbe gleed samen met zijn fiets een aantal meters over het asfalt en de auto, met een mannelijke bestuurder, ging er met hoge snelheid vandoor.

"De dader kwam achter mijn zoon uit een bocht en met een slingerde beweging werd hij geraakt op de voorkant van zijn fiets. Halbe is door de auto zelf niet geraakt", zo laat zijn moeder weten. "De fiets is door de impact total loss".

Kleine donkere auto

De dader reed mogelijk in een kleine donkere auto. Het merk en type en/of kenteken is niet bekend. Een passerende werkbus van Provincie Friesland trof na de aanrijding Halbe aan en heeft hem thuisgebracht. Bij thuiskomst hebben Halbe en zijn ouders direct 112 gebeld.

Overgebracht naar het ziekenhuis

De jongeman is uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Na een paar heftige uren en de nodige onderzoeken is gebleken dat Halbe een engeltje op zijn schouders heeft gehad. Hij hield enkel flinke schaafwonden en kneuzingen over aan het ongeval.

Getuigen gezocht

De moeder van Halbe heeft een oproep gedaan op Facebook. Zij heeft contact gezocht met de politie en is op zoek naar getuigen en/of camerabeelden. Getuigen kunnen contact opnemen met de moeder van het slachtoffer of met de politie via 0900-8844.

