Verdachte rijdt vier keer onder invloed van drugs: 2 weken cel

do 15 juni 2023 14.40 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige inwoner van Surhuizum die tot vier keer toe onder invloed van drugs in een auto en op een bromfiets reed, is donderdag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot twee weken cel.

Speed, heroïne en cannabis

De Surhuizumer was in 2020 twee keer in de fout gegaan. In het jaar daarop was het nog een keer raak en vorig jaar reed hij op een brommer terwijl hij onder invloed was van speed en heroïne. In juli en november 2020 reed hij tot twee keer toe in Noardburgum op een brommer terwijl hij speed, heroïne en cannabis had gebruikt.

"Een stuk of tien joints"

In april 2021 werd hij bij Sneek in een bedrijfsbusje aan de kant van de weg werd gezet. Hij had speed en cannabis gebruikt. Destijds verklaarde hij dat hij "een snuifje" speed en "een stuk of tien" joints had genuttigd.

Slingerend door Drachten

Het meest recente feit stamde uit april vorig jaar, toen hij onder invloed van drugs op een brommer slingerend door Drachten reed. De Surhuizumer heeft eerder onder toezicht van de reclassering gestaan en hij is onder behandeling geweest voor zijn drugsverslaving. Momenteel volgt hij een methadon-programma.

"Een probleemgeval"

De officier betitelde hem als "een probleemgeval". "Het probleem is dat hij zich in het verkeer begeeft en iedere keer het verkeer in gevaar brengt", aldus de officier. Voor een werkstraf was het te laat, vond de officier. Zij eiste zes weken cel waarvan vier weken voorwaardelijk.

"Hij was een gewaarschuwd man"

De rechter hield er rekening mee dat de verdachte in 2019 ook al eens was veroordeeld voor tot vier keer toe rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed van drugs. "Hij was toen al een gewaarschuwd man en ging na een jaar alweer in de fout". De rechter maakte er, mede vanwege de ouderdom van de zaken, een celstraf van twee weken plus twee weken voorwaardelijk van. Een eerder voorwaardelijk opgelegde rijontzegging van negen maanden werd omgezet in een definitief rijverbod.