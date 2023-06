Drugsrijder zonder rijbewijs gepakt nadat hij te snel reed

do 15 juni 2023 10.59 uur

WIRDUM - Niet in het bezit van een rijbewijs, 44 km/u te hard rijden en dat onder invloed van cocaïne en opiaten; een 42-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen kreeg voor al deze zaken woensdag een procesverbaal. Daarnaast kreeg hij ook een rijverbod van 24 uur.

Agenten hielden de man staande na een snelheidsmeting op de N31 ter hoogte van Wirdum. De gemeten snelheid na correctie was 44 km/u harder dan toegestaan. Een speekseltest gaf een positieve uitslag op het gebruik van cocaïne en opiaten. Opiaten zijn sterke medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Daarnaast was de man ook nog eens niet in het bezit van een rijbewijs. Bij de man is door een GGD arts bloed afgenomen voor nader onderzoek. De uitslag daarvan zal op een later tijdstip worden verwacht.