Fietser zwaargewond na aanrijding met auto

wo 14 juni 2023 15.40 uur

MITSELWIER - Op het kruispunt van de Roptawei met de Ropsterwei bij Mitselwier is woensdagmiddag een fietser aangereden. De man reed vanaf Easternijtsjerk richting de Roptawei. Vermoedelijk zag het slachtoffer de auto, die van rechts kwam, over het hoofd.

De fietser raakte volgens de politie bij het ongeval zwaargewond. Behalve twee ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. De weg was lange tijd in z'n geheel afgezet voor onderzoek door de politie. Na 18.00 uur was het onderzoek afgerond en was de weg weer vrijgegeven.