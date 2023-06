Deelnemers gezocht voor pilot route langs de Waddenkust

wo 14 juni 2023 14.15 uur

LAUWERSOOG - Groninger Kerken, Stichting Alde Fryske Tsjerken en Visit Wadden zijn op zoek naar 150 enthousiaste deelnemers die samen met hen een unieke wandel- en fietsroute in het Waddenkustgebied willen verkennen.

Dit kan in september en oktober 2023 wekelijks op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Deelnemers krijgen als een van de eersten de kans om de route, die Het Ziltepad heet, te voet of met de fiets te ontdekken. Hiermee leveren ze een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de route die het religieus erfgoed met het Waddenkustgebied verbindt.

Het Ziltepad loopt van Oostrum via Lauwersoog en Vierhuizen naar Hornhuizen (of vice versa). De pilotroute bestaat uit drie etappes met een gemiddelde lengte van 17 kilometer. De etappes nemen wandelaars en fietsers mee langs ongerepte natuur, authentieke dorpen en historische kerken.

Deelnemers maken onderweg kennis met de verhalen van het landschap en ervaren de symbiose van natuur en cultuurhistorie.

Verdwalen is onmogelijk. Gids Fokko Bosker wijst de weg met behulp van een gedetailleerde wandelen fietsgids waarin ook tips en informatie over het gebied zijn opgenomen. Onderweg proeven deelnemers lokale producten en ervaren ze de gastvrijheid van de dorpsbewoners. Overnachten kan in knusse hotels en B&B's, bij dorpsbewoners thuis, of in een van de kerken, als een unieke pelgrimservaring.

Pioniersroute langs markante kerken

Deze pioniersroute voert langs de markante kerken van Oostrum, Vierhuizen en Hornhuizen. De kerken zijn nauw met het verhaal en de geschiedenis van het Wad verbonden. Als bakens van rust en herkenning dienden ze ooit als oriëntatiepunten voor schippers en beschermden ze de dorpelingen tegen het oprukkende water.

De kerken vormen het hart van de dorpen en zijn een essentieel onderdeel van de identiteit van de bewoners. Elke kerk vertelt zijn eigen verhaal en herbergt eeuwenoude schatten, variërend van fraai vormgegeven gewelven tot orgels en kerkbanken. In en rondom de kerken worden activiteiten georganiseerd om de tocht te verrijken en verdiepen. Hierbij kan gedacht worden aan yoga, mindfulness en activiteiten verbonden met het landschap.

Het Ziltepad is een initiatief van de Groninger Kerken en Stichting Alde Fryske Tsjerken en speelt in op bewustwording en bezinningstoerisme. De stichtingen willen waardevol toerisme passend bij het Waddenkustgebied stimuleren en een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische vitaliteit van de dorpen en het behoud van hun unieke erfgoed. Het is de bedoeling om de route in 2024 verder te ontwikkelen, zodat er een volledig pad langs het religieus erfgoed aan de Waddenkust ontstaat. De marketing van Het Ziltepad is in handen van Visit Wadden.

Aanmelden

Ga voor meer informatie en aanmelden voor deze pilot naar: www.visitwadden.nl/ziltepad