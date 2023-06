Eerste editie Bouwvak Festival in DamwÃ¢ld

Eerste editie Bouwvak Festival in Damwâld

wo 14 juni 2023 12.53 uur

DAMWâLD - Aan de Koaileane 12 tussen Damwâld en Dokkum vindt op 15 juli de eerste editie van het Bouwvak Festival plaats.

Om 14.00 uur wordt er gestart met een vrij toegankelijk middagprogramma geschikt voor alle leeftijden. Het avondprogramma gaat al om 17.00 uur van start. Voor dit avondprogramma zijn nu online kaarten te koop via bouwvakfestival.frl.

Dagprogramma voor hele gezin

"In de middag is er op het festivalterrein van alles te beleven voor jong en oud", vertelt voorzitter Roelof Bakker. "Er zijn optredens van onder andere Folkert Hans Tolsma en Weima en v/d Werf.

Ook presenteren verschillende (sport)verenigingen zich door middel van workshops en demonstraties en er zijn allerlei activiteiten die voor een leuke middag zorgen, zoals bijvoorbeeld een stormbaan, kop van jut, een goochelshow, schminken en springkussens. Ook komt Tjits Floch om samen met de kinderen liedjes te zingen."

Bijzonder aan het middagprogramma is ook de aanwezigheid van de brandweer, die een escapecontainer en een hoogwerker meenemen. Verder zijn er tal van foodtrucks waar je terecht kunt voor een heerlijke versnapering.

Avondprogramma

Omdat het Bouwvak Festival een festival voor en door de regio is, is er gekozen voor een aantal regionale toppers om het avondprogramma mee te vullen. Dj Dirk Winkel, Daniël Metz, De Doelleazen en De Hûnekop staan garant voor een muzikale avond waarbij gegarandeerd de voetjes van de vloer gaan. "We hebben gekozen voor deze regionale toppers omdat dat een heel divers publiek aanspreekt. Er is voor ieder wat wils!"

Het Bouwvak Festival is een initiatief van een enthousiaste groep mensen uit Damwâld en omgeving, die elkaar gevonden hebben in een gezamenlijke wens eens zelf een festival te organiseren. Het Bouwvak Festival wordt breed gedragen door ruim zestig sponsoren.