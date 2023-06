Auto's in botsing door voorrangsfout

di 13 juni 2023 19.42 uur

DROGEHAM - Twee auto's zijn dinsdagavond met elkaar in botsing gekomen bij Drogeham. Een bestuurder stak vanaf de Skieppedrifte de Lândyk over, maar zag daarbij - door de zon - een andere auto over het hoofd. Een botsing was het gevolg.

De brandweer van Surhuisterveen werd ook opgeroepen voor het ongeval. Zij hebben schermen geplaatst. Een ambulance kwam ter plaatse om de vrouw uit de Peugeot te controleren op letsel. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Een berger heeft beide voertuigen opgehaald en weggebracht.

