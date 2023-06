Stroomstoring treft regio Burdaard en Rinsumageast

di 13 juni 2023 16.14 uur

BURDAARD - Honderden huishoudens in de omgeving van Burdaard, Rinsumageast, Damwâld en Readtsjerk zitten op dit moment zonder stroom. De storing werd net voor 16.00 uur gemeld.

Volgens Liander zijn minder dan 500 huishoudens getroffen door de stroomstoring. Een monteur is inmiddels druk bezig om de storing op te lossen. Liander had eerst verwacht dat de storing om 18.00 uur zou zijn verholpen. Inmiddels is dit aangepast dat er nog geen eindtijd bekend is.

Meerdere stroomstoringen

Eerder deze middag werden de dorpen Damwâld, Rinsumageast, Sibrandahus, Burdaard en Boarnwert ook al getroffen door een stroomstoring. De meeste huishoudens hadden rond 13.00 uur weer spanning op het net.

In Harkema, Augustinusga, Surhuizum en Drogeham viel de stroom ook weg. De storing ontstond net voor 15.00 uur. Liander verwacht dat de storing daar rond 17.00 uur is opgelost.