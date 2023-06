Eis 3 jaar cel voor ‘krenkingsgevoelige’ verdachte in verkrachtingszaak

di 13 juni 2023 14.25 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag drie jaar cel geëist in een verkrachtingszaak. Een 44-jarige man zou in de vroege ochtend van 13 december vorig jaar een inwoonster van Achtkarspelen in haar eigen woning hebben verkracht.

Verdachte voelde zich gekleineerd

Dat zou zijn gebeurd onder dreiging van een mes en de man zou de vrouw hebben geslagen. De twee kenden elkaar, drie jaar daarvoor hadden ze een relatie gehad. Nadat de man zich tijdens een verblijf op Ibiza gekleineerd had gevoeld door het slachtoffer zou hij haar op het vliegtuig naar huis hebben gezet. Volgens zijn zeggen was hij naar haar woning gegaan omdat het hem "dwars" zat dat ze met ruzie uit elkaar waren gegaan.

Gevoel dat het weer goed was

"Ik wilde erover praten en het goedmaken", zei de oorspronkelijk uit de stad Groningen afkomstige verdachte. "Dan hebt u er best wel een tijdje mee gezeten", reageerde de rechtbankvoorzitter. De verdachte beweerde dat hij niet naar de woning was gegaan met de bedoeling om seks te hebben met het slachtoffer. Nadat ze even gepraat hadden kreeg hij het gevoel dat het wel weer goed was. "We hebben gelachen en we hebben dingen van vroeger gedeeld", zei hij daarover.

Seks onder dwang

Vervolgens zouden de twee "een vluggertje" hebben gehad. Het slachtoffer had een totaal andere beleving van de gebeurtenissen. Zij had verklaard dat de seks onder dwang en tegen haar wil was. Behalve dat hij met een mes zou hebben gedreigd, zou de verdachte haar ook in het gezicht hebben geslagen. De man zou hebben gedreigd haar kapot te maken en gezegd hebben dat ze moest doen wat hij zei. Ze was bang dat er ergere dingen gingen gebeuren en had hem daarom niet tegengewerkt.

Verdachte ontkent gedwongen seks

Meteen nadat de verdachte was vertrokken had ze overstuur haar vriend gebeld, die vervolgens 112 had gebeld. De verdachte bestreed dat hij de vrouw tot seks had gedwongen. "Ik zou niet eens opgewonden kunnen raken als ik zie dat een vrouw tegen haar wil seks met mij heeft", verklaarde hij.

"Wappie-gedrag"

Een paar dagen later had de verdachte Whatsapp-berichten naar het slachtoffer gestuurd waarin hij vroeg om geld. Als ze geen 20.000 euro betaalde, zou hij sekstapes naar buiten brengen. De sekstapes bestonden niet volgens de verdachte en de berichten had hij verstuurd terwijl hij onder invloed was van alcohol en drugs. In een gesprek met een psycholoog had hij het sturen van de berichten "Wappie-gedrag" genoemd.

"Stijf van de coke en alcohol"

Toen hij op de ochtend van 13 december bij de woning van het slachtoffer opdook had hij ook drugs – hasj en cocaïne – gebruikt en hij had gedronken. Volgens de officier van justitie stond hij "stijf van de coke en de alcohol" en kwam hij langs "om een oude rekening te vereffenen". Hij voelde zich zwaar gekrenkt in zijn mannelijkheid, opperde de officier.

Verdachte was "krenkingsgevoelig"

Dat er met een mes was gedreigd kon de officier niet bewijzen, wel was er genoeg bewijs voor de verkrachting en de poging tot afpersing. Bovenop de drie jaar cel eiste de officier een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De psycholoog kon geen stoornissen ontdekken, maar constateerde wel dat de verdachte zwakbegaafd en \'krenkingsgevoelig’ is: als de emoties oplopen komen zijn mannelijke trots en zijn narcisme naar boven en stelt hij zijn eigen wensen boven het gevoel van een ander.

Slachtoffer leeft nog steeds "in angst en onrust"

De reclassering adviseerde een behandeling, een drugs- en alcoholverbod en een verbod om contact op te nemen met het slachtoffer. Advocaat Leon Klewer plaatste bij de verkrachting vraagtekens bij het bewijs, dat in zijn optiek te mager was. Het toepassen van dwang kon volgens de raadsman niet bewezen worden. Naast de aangifte lag er alleen de verklaring van de vriend, die volgens Klewer alles had van horen zeggen. Bij het slachtoffer is PTSS vastgesteld. In een verklaring op de zitting zei ze dat ze ontzettend bang is geweest en nog steeds voortdurend "in angst en onrust" leeft.

De rechtbank doet op 27 juni uitspraak.