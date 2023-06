Het darknet: weet waar je op moet letten

di 13 juni 2023 12.35 uur

KOLLUMERSWEACH - Het internet is groter dan je denkt. Een groot deel van het internet is namelijk verborgen. Daardoor kun je deze (verborgen) websites niet zomaar met Google of DuckDuckGo vinden. Deze websites maken onderdeel uit van het darkweb. Een darknet is vaak een plek waar klokkenluiders en journalisten in alle rust met elkaar communiceren. Ideaal als een journalist zich bevindt in een land waar een dictatuur heerst en er veel censuur is. Iedereen kan het darknet bezoeken. Dit deel van het internet is bijna niet te reguleren. Dat heeft een vervelend gevolg: criminelen maken er dankbaar gebruik van.

Gevaren van het darknet

Darkweb wordt ook wel darknet genoemd. Het wordt volop gebruikt door criminelen om illegale zaken zoals wapens of drugs te verhandelen. De meeste mensen willen niets met darkweb te maken hebben. Want de kans is namelijk ook groot dat je op het darknet malware zoals virussen of spyware tegenkomt. Het is daarom belangrijk dat je voldoende beschermd naar het darknet surft. Anders is de kans dat je zelf slachtoffer wordt van criminelen levensgroot.

Over het darknet gaan veel verschillende verhalen rond. Zo zou je er zelfs een huurmoordenaar in kunnen huren. Over het algemeen valt dat wel mee. Maar er staat vaak wel strafbare content op dit verborgen deel van het internet. Het darknet is daarom een stuk gevaarlijker dan het 'normale’ internet. Hier zijn bijna geen autoriteiten actief en dat betekent dat je voor flink wat gevaren komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan het per ongeluk downloaden van malware, bespioneerd worden, het uitlekken van je iPhone gegevens naar het darkweb, of het tegenkomen van ongepaste of illegale inhoud.

Bescherm jezelf op het darknet

Wil je graag het darknet op omdat je bijvoorbeeld journalist of klokkenluider bent? Of wil je juist voorkomen dat je per ongeluk op het darknet terecht komt en zo ten prooi valt aan cybercriminelen? Dan doe je er goed aan om jezelf en je computer of smartphone goed te beschermen. Maak daarom gebruik van programma’s zoals VPN-software, een goed antivirusprogramma en verhoog je anonimiteit met de Tor-browser.

Installeer een goede VPN

Een goede manier om je online anonimiteit te verhogen, is door gebruik te maken van VPN-software. Er zijn verschillende goede VP-aanbieders. Met een zogenaamde Virtual Private Network (VPN) kun je alle gegevens die je op het internet verstuurt, laten versleutelen. Als een cybercrimineel de verbinding onderschept, kan hij de gegevens niet lezen. Het internetverkeer verloopt daarnaast via de server van de VPN-aanbieder. Op die manier kun je je eigen IP-adres verbergen en kunnen hackers je locatie niet meer achterhalen. Je hebt daarvoor wel een goede aanbieder nodig met een strenge beveiliging. Kies dus niet voor een gratis VPN, want ook daarmee is het oppassen geblazen.

Er zijn een aantal aanbieders die een automatische killswitch hebben. Als de beveiliging met je VPN-aanbieder wegvalt, valt je eigen internetverbinding ook weg. Op die manier blijven je IP-adres en locatie altijd veilig.

Gebruik een antivirusprogramma

Als je wilt voorkomen dat je ten prooi valt aan cybercriminelen, is de keuze voor een goede virusscanner zo gemaakt. Zo kun je voorkomen dat er op je computer malware wordt geïnstalleerd. Op die manier kunnen je microfoon en webcam niet meer worden afgeluisterd en weet je zeker dat niemand kan zien wat je precies intypt op je toetsenbord. Daarnaast kan voorkomen worden dat belangrijke bestanden worden versleuteld en daar losgeld voor wordt gevraagd.

Een antivirusprogramma installeren is altijd een goed idee, ook als je niet het darknet op gaat. Je kunt zo namelijk ook voorkomen dat je slachtoffer wordt van malafide websites en formulieren op het reguliere internet.

Kies voor de Tor-browser

Je kunt het darknet niet zomaar op. De meeste websites op het darknet vind je via de Tor-browser. Tor staat voor: 'The Onion Router’. De meest veilige manier om op het darknet terecht te komen is door dit programma te gebruiken. Tor verschaft je niet alleen toegang tot het darkweb, maar je kunt ook voorkomen dat je gegevens uitlekken. Alle gegevens die je via deze browser verstuurt en ophaalt, worden namelijk eerst versleuteld via zogenaamde nodes (knooppunten). Daardoor surf je een stuk anoniemer en ben je beter beveiligd. Op die manier kun je voorkomen dat je privégegevens uitlekken bij een bezoek aan het darknet.