Museum Dokkum zoekt vrijwilligers

di 13 juni 2023 12.20 uur

DOKKUM - Museum Dokkum is op zoek naar vrijwilligers die het huidige team kunnen versterken.

Het museum vertelt de bijzondere geschiedenis 2000 jaar cultuur in Noordoost-Friesland, waar het verhaal van Bonifatius een belangrijke plaats inneemt. Dit verhaal wordt verteld door meerdere enthousiaste vrijwilligers.

Als vrijwillige baliemedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers van Museum Dokkum. Zo draai je de publieksbalie, museumwinkel en het Toeristisch Informatiepunt. Je verwelkomt en begeleidt bezoekers en geeft informatie over het museum. Bij het Toeristisch Informatiepunt geef je informatie over de omgeving maak je toeristen wegwijs in Dokkum.

Als vrijwilliger van het museum krijg je o.a. gratis toegang tot het museum en activiteiten, ben je welkom bij openingen van wisselexposities en er is een mogelijkheid voor een vrijwilligersvergoeding.

Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk te doen in een gezellige organisatie en ben je beschikbaar in het weekend en in vakanties? Stuur een korte motivatiemail met eventuele werkervaring naar Sietske-Hiltsje Visser, toeristeninfo@museumdokkum.nl of bel naar 0519-293134.