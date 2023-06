Kom mar op! brengt 'reizend iepenloftspul' op de planken

di 13 juni 2023 12.14 uur

SUWâLD - "In pakje foar Signor Pandarello" is de titel van het reizende iepenloftspul van Kom mar op! in Suwâld. "Ferwûnderjend, meislepend en Frysktalich teäter yn in unike setting" zo laat de organisatie weten.

Het verhaal gaat over een in verval geraakt circus gezelschap Pandarello. "In oade oan de magy fan fergonklikheid foar jong en âld. It toanielselskip kombinearret teäter mei sirkuseleminten." Kom mar Op! bundelt de krachten met talenten uit Wyns en Bakkeveen om iets onvergetelijks te creëren.

Het voorprogramma is gratis: een parade van woonwagens, rijdende rijdende decorstukken en lokaal talent.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kommarop.frl

Data:

Suwâld 20, 22,23 sept - parade op 19 sept

Wyns 28, 29,30 sept - parade op 26 sept

Bakkeveen 5, 6, 7 okt - parade op 3 okt

Tijden:

Voorprogramma: 19.30 uur

Voorstelling: 20.30 uur