Winkeldief zet maxicosi met baby op gestolen boodschappen

ma 12 juni 2023 13.50 uur

LEEUWARDEN - Met de hulp van zijn vrouw en een maxicosi met een baby probeerde een 24-jarige inwoner van Noardeast-Fryslân eind december vorig jaar een winkeldiefstal te plegen bij de Aldi in De Westereen. De winkeldief werd maandag veroordeeld tot twee maanden cel.

Echtgenote ging voor het poortje staan

De niet op de zitting verschenen verdachte moest zich verantwoorden voor een diefstal met geweld. Behalve dat hij geprobeerd had goederen te stelen had hij ook een winkelmedewerker mishandeld. De man verliet via het ingangspoortje de winkel.

Dat gebeurde met de hulp van zijn echtgenote, die ging voor het poortje staan, zodat de verdachte naar buiten kon lopen.

Maxicosi met baby op de boodschappen

In het boodschappenmandje had hij op de gestolen goederen – onder andere frikadellen, kip, soep en boterhampasta - een maxicosi met een baby gezet. Een medewerker van de Aldi had gezien dat de man en de vrouw oogcontact hadden voordat het poortje openging. Een andere medewerker zette de achtervolging in en probeerde de man tegen te houden.

Bericht op Burgernet

Terwijl de winkeldief een kind in de auto propte, wilde hij er vandoor gaan. Hij bedreigde de medewerker, onder andere door een snijbeweging langs de keel te maken, en hij deelde klappen uit. Uiteindelijk nam de man de benen. Dankzij een bericht via Burgernet kon hij later worden aangehouden.

Winkelmedewerker niet geslagen

Hij ontkende dat hij spullen had gestolen en beweerde dat hij zonder te kijken de maxicosi in het mandje had gezet. Hij zou de winkelmedewerker niet hebben geslagen, maar geduwd. Zijn vrouw had verklaard dat haar man de baby wilde beschermen omdat hij werd aangevallen.

Zoontje spullen in mandje gedaan

Volgens haar had haar zoontje - weer een ander kind dan de baby in de maxicosi - de gestolen spullen in het mandje gedaan. Daar had de politie nog even naar gekeken: het zoontje was 1 meter 20, sommige boodschappen die waren gestolen stonden in het schap op een hoogte van 1 meter 80. Het was fysiek onmogelijk dat het zoontje die spullen had gepakt.

Strafblad in België

De verdachte heeft geen strafblad in Nederland, maar wel in België. Hij mag zelfs van Belgische Justitie het land niet meer in omdat hij zich daar ook schuldig heeft gemaakt aan een diefstal met geweld. De door de politierechter opgelegde celstraf was overeenkomstig de eis van de officier van justitie.