Diamanten jubileum voor echtpaar De Vries uit Surhuisterveen

ma 12 juni 2023 08.15 uur

SURHUISTERVEEN - Jan de Vries (1938) en Klaske de Vries-Klazinga (1938) uit Surhuisterveen vieren dinsdag hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Oebele Brouwer en kinderburgemeester Lisanne Hiemstra brengen maandag een bezoek aan het echtpaar om ze te feliciteren.

Het bezoek is een van de laatste taken die kinderburgemeester Lisanne Hiemstra voor haar rekening neemt, haar termijn loopt bijna af en er wordt druk gezocht naar een nieuwe opvolger. Op eigen initiatief gaat ze met burgemeester Brouwer mee naar het echtpaar. "Ik bin der net allinnich foar de jeugd, ik wol ek graach omtinken jaan oan âldere ynwenners."

Het was ruim 60 jaar geleden niet direct liefde op het eerste gezicht. De heer en mevrouw de Vries hadden dezelfde vriendenkring en kenden elkaar al enige tijd. Later sloeg de vonk over kreeg het stel verkering. De heer de Vries werkte op de technische afdeling van Alfa Laval in Groningen toen ze via mevrouw de Vries haar werkgever - Kinderstoelenfabriek \'De Volharding’ in Surhuisterveen – een woning kregen aangeboden. Het jonge paar ging trouwen en in Surhuisterveen wonen. Het echtpaar kreeg vier kinderen maar verdrietig genoeg overleden drie van hen al op zeer jonge leeftijd.

De verhuizing naar Surhuisterveen was voor De Vries reden om op zoek te gaan naar een baan dichter bij huis. Hij werd aangenomen bij AVEK, waar hij tot zijn pensionering werkte op de afdeling verkoop. Mevrouw de Vries werkte tot kort na haar trouwen op de administratie van de kinderstoelenfabriek. Later droeg ze de zorg voor de kinderen en de huishouding. Ze werd vrijwilligster in de Lantearne in Surhuisterveen, waar ze uiteindelijk in dienst kwam tot 1983. Aansluitend startte ze met kinderopvang aan huis.

Jan de Vries was op bestuurlijk en vrijwillig gebied zeer actief. Hij was begeleider van Zanggroep Lauwershiem, medeorganisator van de Survento feestweek, voorzitter van de ouderenbond PCOB, Raad van Toezicht van zorgverzekeraar de Friesland, ambtenaar van de burgerlijke stand, verzorgde gedurende 45 jaar de archivering van Plaatselijk Belang en heeft binnen de kerk verschillende taken vervuld. Vanwege het vele vrijwilligerswerk heeft de heer De Vries een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Ook mevrouw de Vries was actief als vrijwilliger. Ze was regiovertegenwoordigster van de Vereniging Ouders van een Overleden Kind (VOOK), organiseerde collectes voor Bartimeús en de Hersenstichting en vervulde, net als haar man, verschillende taken binnen de kerk.

Het echtpaar woont nog zelfstandig en met enige hulp redden ze het samen heel goed. Het huwelijksjubileum wordt in familiekring gevierd.

