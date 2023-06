Leidingbreuk zorgt voor problemen in noordoost Friesland

ma 12 juni 2023 07.02 uur

DOKKUM - Bij een onbekend aantal huishoudens komt er op dit moment geen of weinig water uit de kraan. Het zou in ieder geval gaan om Dokkum en omstreken. Hoe groot het gebied exact is, is niet bekend.

De oorzaak zou een leidingbreuk zijn. Volgens de website Waterstoring.nl zou een monteur bezig zijn het probleem te verhelpen. Naar schatting van die website zou het na 10.00 uur moeten zijn opgelost.

In onder andere Foudgum, Moddergat, Dokkum, Wierum, Eastrum, Ingwierrum en Holwert is sprake van lage waterdruk.