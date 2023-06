Scooterrijder (65) onder invloed gewond na val

zo 11 juni 2023 20.24 uur

JISTRUM - Op de Kooiweg in Jistrum is zondag rond 19.45 uur een 65-jarige scooterrijder ten val gekomen. De bestuurder uit Twijzelerheide was op een verhoogde rijbaanscheiding gebotst. Uit controle van de politie bleek dat de man onder invloed was.

De scooterrijder is onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Uiteindelijk is besloten dat hij mee moest naar het ziekenhuis. De politie is achter de ambulance aangereden naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS