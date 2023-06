Man zonder rijbewijs rijdt onder invloed door wegafzetting

zo 11 juni 2023 19.56 uur

DOKKUM - Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats heeft zaterdagmiddag een behoorlijke stapel procesverbalen in ontvangst moeten nemen. Agenten zagen de bestuurder in een zwaar gehavende auto met lekke banden rijden op de Hogedijken in Dokkum. De man reed onder invloed van alcohol en drugs. En ook nog eens zonder rijbewijs.

Hij zou even daarvoor op de Strobosserweg in Dokkum door een wegafzetting zijn gereden. Uiteindelijk zou de man tegen een pakket met klinkers zijn gebotst. Op aanwijzen van enkele getuigen kon de man worden aangehouden.

Tijdens het onderzoek na zijn aanhouding, weigerde hij mee te werken aan een bloedonderzoek. Voor alle geconstateerde overtredingen werd proces-verbaal opgemaakt.