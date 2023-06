Processie tijdens Bonifatiusdagen 2023 Dokkum

zo 11 juni 2023 16.20 uur

DOKKUM - Zondagmiddag rond half twee trok vanaf de RK kerk een processie door de binnenstad van Dokkum naar de Bonifatiuskapel aan de Bronlaan. Daar is in de kapel een Eucharistieviering gehouden met een optreden van mannenkoor Pro Rege uit Dokkum.

’s Ochtends om 9.30 uur startte een pelgrimswandeling van 10 km met bisschop Van den Hout. Vanaf het middeleeuwse kerkje op de terp van het gehucht Jannum via de kloosterkapel van Sybrandahuis langs het water van de Dokkumer Ee naar de Bonifatiuskapel. Twee bijzondere projecten presenteren zich onderweg. Beeldend kunstenaar Marc de Groot over kunstzinnig \'monnikenwerk’ voor Bonifatius en Titus. Filmer en pelgrim Mendel Hardeman over een \'ecologische voettocht’ in 2024 tussen Dokkum en de omgehakte eik door Bonifatius in het Duitse Fritzlar.

Naast bisschop Ron van den Hout was deze keer mgr. Hans van den Hende aanwezig, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam. Hij was voorganger en hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Het thema 'Maak werk van je geloof!’ is ingegeven door de actualiteit van de kerk vandaag, geïnspireerd door de onvermoeibare inzet van twee heiligen verbonden met het noordelijk bisdom: Bonifatius en sinds vorig jaar de heilige Titus.

De middeleeuwse missionaris en kerkopbouwer H. Bonifatius naast de 20e -eeuwse mysticus, pater Karmeliet, journalist en hoogleraar Titus Brandsma. Twee inspirators voor eigentijdse missie in tijden waarin kerk en christelijk geloof niet vanzelfsprekend zijn.

In de processie liepen ook de commissaris van de Koning Arno Brok en de burgemeesters Johannes Kramer en Klaas Agricola mee.

FOTONIEUWS