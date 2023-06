Zanger Claude en Davina Michelle op Admiraliteitsdagen in Dokkum

zo 11 juni 2023 14.00 uur

DOKKUM - Het Nederlandse muzikale talent Claude staat deze zomer op de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Hij speelt zaterdag 9 september op het hoofdpodium op de Markt om 21.45 uur.

De Markt geldt sinds een aantal jaar als officieel tweede hoofdpodium van het maritieme festival, naast het podium op het water op de Zijl. Daar staat diezelfde avond Davina Michelle.

Claude, die in 2022 de talentenjacht ARE YOU NEXT? van XITE en Cloud 9 Music won, breekt alle records. Zijn catchy debuut single ‘Ladada (Mon Dernier Mot)’ stond binnen een half jaar na release in de Top 5 van de grootste Nederlandstalige hits ooit, een lijst van de Top 40.

De song was de meest geshazamde track in Nederland, heeft inmiddels de Platina Status behaald en stond wekenlang bovenaan in de Spotify Top 50 en de Top 40. De opvolger van deze monster hit heet ‘Layla’, deze song kreeg direct massaal steun op de radio en werd bij vier van de grootste stations meteen uitgeroepen tot de meest belangrijke track van die week.

De Admiraliteitsdagen is een maritiem festival met muziek, activiteiten, historische schepen, een foodfestival en een straattheater. Het festival is vier dagen een belevenis voor jong en oud. De Admiraliteitsdagen zijn gratis toegankelijk dankzij vele sponsoren en vrijwilligers en is geschikt voor het hele gezin. Er zijn namelijk overdag ook activiteiten.