Kop-staartbotsing met twee auto's in Ingwierrum

za 10 juni 2023 13.49 uur

INGWIERRUM - Op de Munebuorren in Ingwierrum zijn zaterdagmiddag twee auto's in botsing gekomen. Omdat de bestuurster van de achterste auto zwanger is werd uit voorzorg een ambulance opgeroepen. Uiteindelijk is zij met de ambulance meegegaan.

Beide voertuigen die bij de kop-staartbotsing waren betrokken raakten beschadigd. De voorste auto kon op eigen kracht zijn weg vervolgen. Een aanrijdingselecteur van de politie is ter plaatse gekomen om te kijken of er onderzoek nodig is.

