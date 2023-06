Vrouw mishandeld door meerdere meisjes in Tytsjerk

za 10 juni 2023 11.33 uur

TYTSJERK - Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt nadat zij door meerdere meisjes werd mishandeld op de Zomerweg in Tytsjerk. Het slachtoffer werd rond 00.45 uur aangevallen en liep verwondingen op aan haar gezicht. De vrouw moest ter controle worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie wist diezelfde nacht al een minderjarig meisje uit Hurdegaryp aan te houden, maar is nog wel op zoek naar getuigen. Er wordt nog gezocht naar in ieder geval twee andere verdachten. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd.

De politie is in het bijzonder op zoek naar een man die na het incident de vrouw heeft geholpen. "Helaas weten we nog niet wie hij is, maar we komen graag met hem in contact omdat hij mogelijk belangrijke informatie over het incident kan hebben", zo schrijft de politie.

Getuigen en beelden gezocht

De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen en eventuele beelden die zijn gemaakt. "Heb je afgelopen nacht rond 00:45 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Zomerweg in Tytsjerk? Dan horen wij dat graag", aldus de politie.

Eventuele getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).