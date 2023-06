Grote zoekactie naar vastgelopen zeilboot rondom Ameland

vr 09 juni 2023 22.35 uur

NES (AMELAND) - Reddingboten van de KNRM van Ameland, Lauwersoog, Schiermonnikoog en een helikopter van de Kustwacht werden vrijdagavond ingezet voor een grote zoekactie naar een vastgelopen zeilboot. Ook een politiehelikopter was vanuit Schiphol onderweg.

De platbodem met 1 persoon aan boord was 's middags vertrokken vanuit Lauwersoog en onderweg naar Ameland. Onderweg liep de boot vast en liep er water in de boot. De man had via de mobiele telefoon zijn vader een berichtje gestuurd maar kreeg geen reactie.

Toen de vader later op de dag het berichtje alsnog kreeg/las, kreeg hij vervolgens geen contact meer met zijn zoon. Hierop alarmeerde deze de hulpdiensten.

De Nederlandse Kustwacht alarmeerde een helikopter en de reddingboten van Ameland en Lauwersoog. De helikopter begon met zoekslagen nabij de pier van Holwerd en ging hier mee door tot aan de haven van Lauwersoog, maar vond geen enkel spoor van de boot.

Ook de reddingboten Redder van Lauwersoog en de Anna Margaretha van Ameland, inmiddels verstrekt met de Koning Willem 1 van Schiermonnikoog, konden niks vinden.

Dankzij een tip werd de platbodem iets na half negen door de helikopter aangetroffen aan de oostkant van Schiermonnikoog bij de eilander balg en kon de zoekactie worden gestaakt.

Doordat er aan de oostzijde van Schiermonnikoog geen ontvangst van mobiele telefonie is, was er via de telefoon geen contact met de man te krijgen.

