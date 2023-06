Jongen mishandeld in Reidingpark; politie zoekt getuigen

vr 09 juni 2023 20.02 uur

DRACHTEN - In het Reidingpark in Drachten is donderdagavond een jongen mishandeld. Het 17-jarige slachtoffer werd rond 21.10 uur in zijn gezicht geslagen. Het incident gebeurde bij de bankjes.

De politie is naar aanleiding van dit incident op zoek naar getuigen. Getuigen kunnen zich, al dan niet anoniem, melden bij de politie. De parken in Drachten werden door omwonenden eerder al als onveilig bestempeld.