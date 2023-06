Verdachte wil in kliniek afrekenen met criminele verleden

vr 09 juni 2023 13.55 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige ex-inwoner van Boelenslaan, die zich schuldig maakte aan onder andere een bedrijfsinbraak en wederrechtelijke vrijheidsberoving van een drugskoerier, is veroordeeld tot een half jaar cel plus een forse voorwaardelijke gevangenisstraf.

Voorarrest geschorst voor opname in kliniek

De rechtbank veroordeelde de man tot 169 dagen cel en 551 dagen voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Het voorarrest werd geschorst voor opname in een verslavingskliniek, waar hij nog steeds verblijft. Na een inbraak in oktober vorig jaar in een bedrijfspand in Harlingen, zou de verdachte door een groepje Antillianen uit Leeuwarden van de buit zijn beroofd.

Drugskoerier bedreigd met semi-automatisch wapen

Om de groep onder druk te zetten had hij drugs bij ze besteld, waarna hij de persoon die de drugs bracht korte tijd gegijzeld heeft gehouden. De koerier werd bedreigd met een semi-automatisch vuurwapen en moest zichzelf met tiewraps vastbinden. Ondertussen werd hij gefilmd door de verdachte. Hij had ook nog de ramen eruit gegooid bij een woning die van degenen die hem zouden hebben beroofd. Op de avond dat hij was beroofd had hij op het NS-station in Leeuwarden twee BOA’s beledigd door zijn geslachtsdeel te laten zien.

"Een losgeslagen idioot"

Op de zitting, twee weken geleden, bekende de man bijna alle feiten. Hij was destijds zwaar drugsverslaafd en noemde zichzelf "een losgeslagen idioot". Om zijn oude leven en zijn gezin terug te krijgen, werkt hij mee aan de behandeling in de verslavingskliniek. Volgens de reclassering is hij oprecht gemotiveerd om af te kicken en af te rekenen met zijn criminele verleden. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.