Medewerkster Bennema State ging in beroep tegen ontslag

do 08 juni 2023 20.09 uur

LEEUWARDEN - Terwijl Noorderbreedte het schandaal op Bennema State in Hurdegaryp het liefst onder de pet had willen houden, stapte één van de twee ontslagen medewerksters naar de rechter. Op 17 mei 2023 stond zij en Noorderbreedte tegenover elkaar in de rechtbank in Leeuwarden.

De vrouw had samen met haar collega porno laten zien aan een dementerende bewoner. Ook hadden ze belletje gedrukt bij bewoners.

Sinds 1 september 2018 was de vrouw werkzaam bij Noorderbreedte als woon-zorgondersteuner totdat ze op 21 november 2022 op staande voet werd ontslagen. Samen met haar collega.

In de ontslagbrief staat geschreven:

"Ongeveer acht maanden geleden heb jij je, samen met de collega, met wie jij die dag een dienst draaide, ernstig misdragen door aan een kwetsbare oudere bewoner met dementie een pornografisch filmpje te laten zien. Het was jullie en het overige zorgpersoneel bekend dat deze bewoner seksueel ontremd was."

"Het tonen van het pornografische beeldmateriaal zorgde ervoor dat deze bewoner nog meer opgewonden raakte. Jij en jouw collega vonden dit erg grappig en hebben dit in geuren en kleuren verteld aan een andere collega. Jullie zeiden daarbij wel dat deze collega het aan niemand mocht vertellen. Omdat deze collega zich niet veilig voelde, heeft zij dat inderdaad niet gedaan. De collega heeft uiteindelijk wel een andere collega in vertrouwen genomen en op aandringen van deze collega heeft zij deze ernstige misdraging op 16 november ('s middags) gemeld bij jullie leidinggevende."

In de ontslagbrief staat ook dat de vrouw treitergedrag vertoonde, samen met haar collega. Dit betrof het langdurig op de bel drukken van de woning van meerdere bewoners. Zij raakten hierdoor onrustig. Ook was ze in het bed van een bewoner gekropen. De betreffende bewoner zat voor het bed en begreep hier vanwege haar dementie helemaal niets van. De vrouw zag het meer als een 'grapje'.

Noorderbreedte deed op 21 november 2022 melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het ontslag. Het is onbekend of bij deze melding ook gesproken is over de vermeende diefstallen en mishandelingen die eerder deze week bekend werden.

De ontslagen vrouw eiste bij de kantonrechter onder andere een vergoeding van 28.000 euro. De kantonrechter stelde haar echter niet in het gelijk. Het ontslag was volgens de rechter terecht gegeven. Ze draait zelf op voor de proceskosten van 793 euro.

De rechter achtte bewezen dat er pornografisch materiaal is getoond aan een kwetsbare oudere. Of zij dat zelf had gedaan of haar collega maakt niet uit. Ze heeft als woon-zorgondersteuner niet ingegrepen op het moment dat het gebeurde. Bovendien had ze het later ook niet gemeld bij een leidinggevende.

Ook staat vast dat zij op de hoogte was van de seksuele ontremming van de desbetreffende bewoner en van het feit dat hij hiervoor medicatie kreeg. Daarbij speelde ook nog dat zij werkte met een zeer kwetsbare doelgroep, waarbij het van groot belang is dat de bewoners zich veilig voelen in een periode dat ze afhankelijk zijn van zorg.

Ook het belletje drukken en in bed gaan liggen van de bewoner had nooit mogen plaatsvinden. "Kennelijk ziet zij nog steeds niet in dat dergelijke 'grapjes' niet gepast zijn in een werkomgeving met kwetsbare bewoners." zo concludeerde de rechter.