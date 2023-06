Droogte neemt toe: neerslagtekort door 100 mm grens

do 08 juni 2023 09.23 uur

LEEUWARDEN - Het vaak droge en zonnige weerbeeld van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat de droogte flink is toegenomen. Dat meldt Weeronline.

Het is namelijk sinds half mei kurkdroog in bijna heel het land. Het neerslagtekort is hierdoor, ondanks een extreem natte lente, al opgelopen tot bijna 100 mm.

De droogteperiode in Nederland loopt doorgaans van april tot en met september. Op dit moment bedraagt het neerslagtekort ruim 98 mm. Dagelijks verdampt op vrij zonnige en warme dagen zoals vandaag ongeveer 4 mm. Dat betekent dat vandaag de grens van 100 mm neerslagtekort gepasseerd wordt. Volgens de prognose, die boven te zien is, komen de 5% droogste jaren zelfs eind volgende week al in zicht.

Van grote droogteproblemen is op dit moment nog geen sprake, maar als er de komende weken ook nauwelijks of geen regen valt zullen steeds meer maatregelen moeten worden genomen zoals bijvoorbeeld sproeiverboden.

Ook de rivierstanden lopen sinds half mei terug. Zo zijn de rivierstanden van de Rijn en de Maas inmiddels gedaald tot iets onder het langjarig gemiddelde. Naar verwachting zullen ook deze geleidelijk verder afnemen, maar van problematische rivierstanden is voorlopig nog lang geen sprake.

Mocht het wel nog echt lang droog blijven, dan kunnen de rivierstanden wel problematisch laag uitvallen. Zeker omdat er dit jaar erg weinig smeltwater beschikbaar is in de Alpen. Dit komt doordat er opvallend weinig sneeuw is gevallen afgelopen winter.

Laatste jaren vaker droog

Extreme droogte was de laatste jaren geen uitzondering. Zo beleefden we vorig jaar nog een extreem droge zomer en ook 5 jaar geleden hadden we in Nederland te maken met een zeer droge periode. Het jaar 2018 staat op nummer zes van de droogste jaren ooit gemeten, en het jaar 2022 op nummer vijf op basis van de ranglijst met het maximale neerslagtekorten in een jaar.

Word het net zo droog als vorig jaar?

Of het dit jaar ook zo'n extreem droge zomer wordt ligt volledig aan de neerslag die er nog gaat vallen komende maanden. De komende tijd is het nog vaak droog en zonnig, waardoor het neerslagtekort flink op zal lopen. Dit is goed te zien in de prognose in de grafiek die we eerder getoond hebben. Vanaf halverwege juni neemt volgens de seizoensmodellen de wisselvalligheid mogelijk iets toe.

Dit zal voornamelijk om buien gaan die vaak ook nog eens alleen plaatselijk vallen. Dit betekent dat het neerslagtekort hoogstwaarschijnlijk niet zal afnemen, maar dat de stijging minder snel zal verlopen. Van een echt natte periode lijkt zeker geen sprake, en een daling van het neerslagtekort dus ook niet.