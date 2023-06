N355 tussen Leeuwarden en Hurdegaryp gaat op de schop

wo 07 juni 2023 12.06 uur

HURDEGARYP - De N355 tussen Leeuwarden en Hurdegaryp wordt binnenkort vernieuwd. De weg krijgt nieuw asfalt met belijning en de vluchtstrook verdwijnt. Op deze manier krijgt de weg de kenmerken die passen bij een autoweg (100 km/u).

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zal de provincie Fryslân de N355 een paar keer voor een korte periode afsluiten. De noordelijke parallelweg is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden volledig afgesloten, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Het werk wordt in vijf fases uitgevoerd en eind juni wordt er gestart tussen kruispunt Swarteweisein / E10 en Hurdegaryp. Tijdens de werkzaamheden in deze fase is alleen de zuidelijke rijbaan richting Hurdegaryp is afgesloten.

In de avond en nacht van maandag 26 juni, dinsdag 27 juni en woensdag 28 juni is de weg van 18.00 uur tot en met 6.00 uur volledig afgesloten voor verkeer richting Hurdegaryp. Het verkeer wordt omgeleid via de N31 (Wâldwei) en de N356 (Centrale As). Het verkeer vanaf Hurdegaryp richting kruispunt Swarteweisein kan de normale route volgen. De noordelijke rijbaan is namelijk open voor verkeer.

De afsluitingen op een rij:

In de avond en nacht van maandag 26 juni, dinsdag 27 juni en woensdag 28 juni is de weg van 18.00 uur tot en met 06.00 uur afgesloten voor verkeer richting Hurdegaryp (zuidelijke rijbaan).

Van donderdag 29 juni 18.00 uur tot en met maandag 3 juli 06.00 uur is het kruispunt Anne Vondelingweg volledig afgesloten.

Op maandag 3 juli 00.00 uur tot en met 06.00 uur is de weg in beide richtingen volledig afgesloten tussen kruispunt de Groene Ster en kruispunt E10.

Van maandag 3 juli 06.00 uur tot en met maandag 10 juli 00.00 uur is de noordelijke rijbaan van de N355 tussen kruispunt E10 en kruispunt de Groene Ster afgesloten. Verkeer rijdt in beide richtingen over de zuidelijke rijbaan.

Op maandag 10 juli van 00.00 uur tot en met 06.00 uur is de weg in beide richtingen volledig afgesloten tussen kruispunt de Groene Ster en kruispunt E10

Van maandag 10 juli 06.00 uur tot en met donderdag 13 juli 18.00 uur is de zuidelijke rijbaan tussen de Groene ster en kruispunt E10 afgesloten. Verkeer rijdt in beide richtingen over de noordelijke rijbaan.

Van donderdag 13 juli 18.00 uur tot en met maandag 17 juli 06.00 uur voert de provincie werkzaamheden uit aan kruispunt de Groene Ster. De N355 is dan afgesloten voor verkeer.

Twee jaar geleden werd het kruispunt al aangepakt en een gedeelte van de weg richting Hurdegaryp.

Meer weten over het wegwerk van dit jaar? Klik hier voor meer informatie