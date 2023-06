55 miljoen euro voor boeren om stikstofuitstoot te verminderen

wo 07 juni 2023 11.14 uur

LEEUWARDEN - Er ligt 55 miljoen euro aan subsidie klaar voor agrariërs in noord Nederland. Met het geld krijgen ze advies over het verminderen van de stikstofuitstoot op hun bedrijf.

Terwijl de meest effectieve oplossing voor het stikstof-probleem krimp van de veestapel is, zal het nieuwe overheidsplan ervoor zorgen dat melkveehouders uit Drenthe, Friesland en Groningen kunnen blijven boeren.

Met de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie willen de provincies de stikstofdepositie laten afnemen, en daarmee ook de neerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. De overheden denken dat dit bijdraagt aan het in stand houden van de beschermde natuur.

Het Rijk heeft in totaal 55 miljoen euro voor de regeling beschikbaar gesteld, als onderdeel van de zogenaamde versnellingsaanpak. De subsidie is vanaf 7 juni aan te vragen via het subsidieloket van Samenwerkingsverband Noord-Nederland, www.snn.nl, en loopt

tot eind 2024.

De subsidie is aan te vragen voor advies (tot 100% van de kosten) over het verminderen van de stikstofuitstoot van een melkveebedrijf, bijvoorbeeld hoe het bedrijf de koeien langer in de wei kan laten lopen of hoe het eiwitgehalte in het voer te verlagen. Maatwerk per bedrijf dus.

Daarnaast gaat het om maatregelen en investeringen (80% van de kosten, tot maximaal € 60.000,-) die de ammoniakemissie uit de stal verminderen, bijvoorbeeld met een mestrobot, het schoonsproeien van stalvloeren en het werken met magnesiumchloride op de stalvloer.

