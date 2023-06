Middeleeuwse dag bij het Observeum in Burgum op 10 juni a.s.

wo 07 juni 2023 10.55 uur

BURGUM - Op zaterdag 10 juni a.s. strijkt een heuse ridder met zijn gevolg neer bij het Observeum in Burgum. In de middeleeuwen hadden rijkere ridders soms heel veel mensen om zich heen: het eigen gezin natuurlijk, en men had er ook personeel bij, een hele stoet die meereisde....

Kom op zaterdag 10 juni tussen 10:00 en 17:00 uur naar het Observeum en beleef de Middeleeuwen zelf.

Er wordt echt gekookt in het kampement, de ridder geeft uitleg over de wapens en andere uitrusting die hij bij zich draagt. In zijn gevolg heeft de ridder enkele boogschutters meegebracht.

Als bezoeker van het kampement mag je zelf ook schieten met pijl en boog op de mobiele schietbaan van het bedrijf Cool Arrow. Verder biedt een smid zijn handelswaar aan en kun je bij enkele kraampjes Middeleeuwse of andere historische reproducties kopen. Ook kan er Middeleeuws geknutseld worden. Er worden Middeleeuwse straffen uitgedeeld en afgekocht met aflaten en de monniken van het nabij gelegen 'Berchkleaster' vertellen over het leven in hun kloosterorde…

Er geldt wel een entree en niet in zilverlingen maar in hedendaagse euro's. Volwassen 6 euro en er is korting voor kinderen en mensen met een Museumkaart.