Gemeente breidt begraafplaats Lindenhof uit met dierenbegraafplaats

di 06 juni 2023 16.56 uur

DOKKUM - De begraafplaats Lindenhof aan de Metslawiersterwei in Dokkum wordt mogelijk uitgebreid met een kleine dierenbegraafplaats. De gemeente Noardeast-Fryslân is momenteel bezig met plannen om de huidige begraafplaats uit te breiden.

"We overwegen om een klein gedeelte in te richten als dierenbegraafplaats. Momenteel is er namelijk nog geen dierenbegraafplaats in onze regio." aldus de gemeente. De gemeente vraagt haar inwoners om te laten weten of er wel of geen behoefte aan is.

Via een enquete hoopt de gemeente duidelijkheid te krijgen van haar inwoners.