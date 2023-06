Raadslid Edwin de Vries stapt uit GBA en gaat alleen verder

di 06 juni 2023 16.47 uur

BUITENPOST - Raadslid Edwin de Vries is uit de fractie van Gemeentebelangen Achtkarspelen gestapt. Hij heeft besloten om zelfstandig verder te gaan en zijn zetel niet terug te geven aan de partij.

De Vries zat 10 jaar bij GBA en hij was sinds vorig jaar raadslid voor de partij. Daarvoor was hij steunfractielid. In een brief laten de partij en De Vries weten:

"De afgelopen periode is gebleken dat er verschillend wordt gedacht over de manier van (samen)werken binnen de fractie, waardoor het onderling vertrouwen onder druk is komen te staan. Ondanks verschillende lijmpogingen is het ons niet gelukt om samen verder te gaan."