Subsidie voor opknappen skûtsje Nooit Gedacht

di 06 juni 2023 14.14 uur

KOOTSTERTILLE - De Stichting Cultureel Erfgoed Feanster Skûtsje gaat het in 1901 gebouwde skûtsje

Nooitgedacht de komende jaren in de originele staat restaureren. De provincie heeft nu 35.000 euro verleend als subsidie via het IMF-fonds. De totale investering bedraagt € 264.750,-.

De stichting gaat de restauratie doen in samenwerking met het leer- en werkproject Beurtschip waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het skûtsje deed jarenlang dienst als bed and breakfast in Parijs en werd in 2021 teruggevaren naar Fryslân. Begin januari arriveerde het in Kootstertille.

Voor de restauratie zijn tekeningen opgevraagd, boeken geraadpleegd en er is met skûtsje-kenners en familie overleg geweest. De stichting zorgt voor de inkoop van materiaal, de exploitatie en het intact houden van het skûtsje na reparatie. Na restauratie kunnen toeristen een vaartocht op het skûtsje boeken en op die manier het Lauwersmeergebied verkennen.

Iepen Mienskipsfûns subsidie

Vanaf 18 september t/m 5 oktober 2023 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie

aanvragen voor IMF-projecten. In de eerste openstellingsperiode van 2023

gaat er 254.228 euro naar leefbaarheidsprojecten in de 'mienskip'.