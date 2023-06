Twaalfde CityProms geeft stad kleur

ma 05 juni 2023 17.14 uur

LEEUWARDEN - "In een stad die dit jaar drie grote buitenfestivals mist, is de noodzaak van CityProms extra groot." Dat zegt Irma Kort, artistiek leider en bedenker van het programma van CityProms Festival.

Dit jaar is het gratis festival van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni in Leeuwarden, de stad die het deze zomer zonder Welcome to the Village, Promised Land en Psy-Fi moet stellen. "We willen de stad met z’n allen leuker maken. En daar hebben we elkaar voor nodig, zoals de horeca die ons heel goed ondersteunt."

Het hoofdpodium van CityProms staat op het Wilhelminaplein. Ook zijn er voorstellingen op bijzondere buiten- en binnenlocaties, zoals bij de Love-fontein, bij cafés en terrassen, op een praam, op het dek van een historisch schip, in de tuin van het St. Anthony Gasthuis en in kerken, theaters en poppodia.

Festivals geven kleur aan een stad. Ze brengen mensen met allerlei verschillende achtergronden bij elkaar. CityProms manifesteert zich de laatste jaren steeds sterker als het festival van de grote idealen: er is een programma voor alle leeftijden en de samenstelling van zowel publiek als programma vormt een eerlijke afspiegeling van de samenleving. Voor en achter de schermen moet het kloppen.

Kort: "Zo streven we ernaar dat 50 procent van de artiesten en werknemers vrouw is. Dat is anno 2023 een logisch uitgangspunt, maar je moet deze wel in acht nemen." Net zoals het voor CityProms normaal is om nieuwkomers, dak- en thuislozen en mensen met een beperking mee te laten doen. "Zonder hen geen CityProms. Ze zijn een fantastisch onderdeel van het festival."

Kort stelde een programma "vol pareltjes samen. Ik noem er een paar. Trompettist Eric Vloeimans treedt op met de geweldige Licks and Brains. En ik ben ontzettend blij dat fluitist Ronald Snijders meedoet. Beiden wonnen al eens de Boy Edgarprijs, de belangrijkste jazzprijs in Nederland. Er is een communityproject waar we alle blazers en slagwerkers in Noord-Nederland voor uitnodigen om zich op te geven en het festival samen uit te blazen."

Operazangeres Jeanine De Bique, een van de meest opwindende sopranen van dit moment, geeft een openbare masterclass en treedt op in stadsschouwburg De Harmonie. De neo-soul- en R&B-ster Gaidaa sluit de vrijdagavond af op het hoofdpodium en voor de allerkleinsten worden Ukkieconcerten gehouden in de openbare bibliotheek.

Op zaterdag neemt de jeugd de stad over met FutureProms. Het is slechts een greep uit het programma dat op cityproms.nl volledig staat beschreven.