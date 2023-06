13.000 euro, drugs, vuurwapens en vier aanhoudingen

ma 05 juni 2023 17.00 uur

DRACHTEN - De politie deed maandag vijf invallen in woningen in de gemeente Smallingerland en Achtkarspelen. De politie laat weten dat er in totaal vier verdachten zijn aangehouden.

De invallen werden gedaan in het kader van een politie-onderzoek tussen de recherche Drachten en het basisteam Oost-Fryslân. In het onderzoek kwam handel in verschillende soorten harddrugs naar voren.

Bij de huiszoekingen is een ruime hoeveelheid drugs, vuurwapens en een totaal van 13.000 euro in contant geld in beslag genomen. Ook werd er een Mercedes in beslag genomen die vermoedelijk is gekocht met het verdiende drugsgeld.

Het politie-onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.