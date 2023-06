De eerste buitenborrel van het jaar? Dit heb je nodig!

zo 04 juni 2023 11.36 uur

LEEUWARDEN - Het is weer lente! Met nog heel wat mooi weer in het verschiet, komt die allereerste buitenborrel vast ook een stuk dichterbij. Een hapje en een drankje in de tuin is alles wat je nodig hebt om die zomerkriebels eens flink aan te wakkeren. Maar misschien weet je nog helemaal niet hoe je dit vorm moet geven. Want hoe zorg je ervoor dat dit echt een borrel wordt waar mensen het nog tijden over zullen hebben? Hoe organiseer je de perfecte borrel in de buitenlucht? In dit artikel vertellen we je alles wat je nodig hebt.

Haal af en toe wat in huis

Het weer laat het nu nog niet altijd toe om een borrel te organiseren. Dat is toch al heel onvoorspelbaar in ons land. Gebruik de komende tijd daarom ook om af en toe al wat in huis te halen. Drank en hapjes kunnen best duur zijn, dus het is fijn om de kosten wat te spreiden. Bij een borrel denk je natuurlijk sowieso aan wijn en bier. Maar hoe leuk is het om eens voor iets geheel nieuws te kiezen? Wat dacht je bijvoorbeeld van spaanse wijn? Of een speciaal biertje? Dat is weer eens geheel iets anders en net zo lekker. Leuk om zo tijdens de borrelavond geheel nieuwe smaken en merken uit te proberen.

Uitnodigingen versturen

Ondanks dat het weer erg onvoorspelbaar is, is het toch belangrijk om tijdig uitnodigingen te versturen. Zodat mensen er rekening mee kunnen houden. Zo voorkom je talloze afmeldingen. Probeer dit minimaal een week van tevoren te doen. Dat is meestal ook voldoende om alvast te ontdekken wat het weer gaat doen. De uitnodigingen kan je heel simpel via een Whatsappgroep versturen of persoonlijk doen. Wil je het helemaal speciaal maken? Knutsel dan iets in elkaar en geef het af of verstuur ze.

Vergeet de borrelhapjes niet

Niet alleen drank is onmisbaar tijdens de borrel. Ook borrelhapjes mogen niet ontbreken. Dit kun je zo speciaal maken als je zelf wilt. Kies bijvoorbeeld voor de kant-en-klare tapas uit de supermarkt of serveer een schaal met bittergarnituur. Hier wordt bijna iedereen gelukkig van en het is ook nog eens in een handomdraai op tafel gezet.

Wil je het toch net wat specialer maken? Serveer dan enkele zelfgemaakte hapjes. Denk bijvoorbeeld aan knakworstjes in bladerdeeg, wraps met zalm en/of carpaccio of kleine sandwiches. Houd rekening met de temperaturen, de drankjes die worden geserveerd en het eventuele thema.

Zorg voor extra warmte

Het kan in de avond nog flink afkoelen. Zeker nu het nog lente is. Daarom is het verstandig om later op de avond voor wat extra warmte te zorgen. Zorg bijvoorbeeld voor een vuurschaal en creëer een vuurtje. Dat is niet alleen heerlijk warm, maar ook nog eens ontzettend gezellig.