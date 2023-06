Bromfietser onderuit: schouder uit de kom

za 03 juni 2023 13.29 uur

TWIJZELERHEIDE - Een bromfietser ging zaterdag rond het middaguur door onbekende oorzaak onderuit op de Doarpsstrjitte in Twijzelerheide. Zijn schouder raakte uit de kom en hij is gewond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer was even voor 13.00 uur met een maat onderweg naar het Oldtimerfestival in Rinsumageast.