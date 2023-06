Huis van de maand: Gedempte Vaart 49 te Surhuisterveen

vr 02 juni 2023 19.23 uur

SURHUISTERVEEN - Royaal vrijstaand wonen dichtbij alle voorzieningen van Surhuisterveen én aangrenzend aan het Friese coulissenlandschap? Dat kan aan de Gedempte Vaart 49!

Het sfeervolle jaren '30 woonhuis heeft een gebruiksoppervlakte wonen van maar liefst 223m2. Tel de ruime bijgebouwen (totaal 172m2 aan overige inpandige ruimte) daar bij op en u hebt een prachtig object te pakken waarbij de mogelijkheden niet op 1 hand te tellen zijn!

Het oorspronkelijke bouwjaar telt terug tot 1930, maar de woning is uiteraard veel recenter gerenoveerd en constant keurig bijgehouden in onderhoud. Dit alles wel met behoud van karakteristieke details zoals bijvoorbeeld de glas-in-loodramen.

Daarnaast is het dak van de woning vervangen en zijn er deels kunststofkozijnen en kunststof gevelbekleding aangebracht. Het totale perceeloppervlakte eigen grond waarop het geheel staat is 943m2. De woning biedt voldoende mogelijkheden om gelijkvloers wonen te realiseren.

De indeling van de woning is als volgt:

Begane grond:

Entree via de voordeur aan de voorzijde van de woning; sfeervolle hal met trapopgang en meterkast; ruime woonkeuken met keuken in L-opstelling met diverse inbouwapparatuur en toegang tot de provisiekelder van ca. 7 m2; aansluitend de lichte en sfeervolle woonkamer van bijna 40m2 met jaren '30 details en voorzien van erkers aan voor- en zijkant en betegelde schouw met sfeerkachel; hal met achterentree en CV-opstelling; badkamer met ligbad, douche en wastafel; toiletruimte met hangtoilet en fontein; bijkeuken met witgoedopstelplaats; kantoor/slaapkamer/bijkeuken van 21,8m2 met eigen entree, pantry en separate toiletruimte; werkkamer van 18,7m2 en werkkamer van 10,7m2 met toegang tot de achtergelegen inpandige ruimte.

Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers waarvan 1 van 15,7m2 met balkon, slaapkamer van 11m2 met inbouwkasten, slaapkamer van 14,3m2. De beide slaapkamers aan de zuidzijde zijn recent gerenoveerd, geïsoleerd en voorzien van kunststof draai-kiep-ramen.

Tweede verdieping:

Middels vlizotrap bereikbare bergzolder.

Bijgebouwen

Heeft u een ruimtevragende hobby welke binnen uitgeoefend wordt? Of veel vierkante meters aan opslagruimte nodig? Liever volledig levensloopbestendig wonen? De totaal 172m2 aan overige inpandige ruimte is multifunctioneel inzetbaar! Er is een gedeelte van ca 970cm x 900cm met plat dak en gevlinderde betonnen vloer welke direct aansluitend aan het kantoor-/woongedeelte is.

De schuur met zadeldak (garage) is eveneens binnendoor bereikbaar (via openslaande deuren) en voorzien van een betonnen vloer en sectionaaldeur (260cm hoog). Tussen de woning en de bijgebouwen is een beschut terras gerealiseerd. De brede oprit is grotendeels voorzien van bestrating met sierborders langs de woning. Achter de garage ligt nog een

(moes)tuin met kas en vanwaar u van een vrij weids uitzicht over de aangrenzende weilanden geniet. Surhuisterveen:

Het geheel ligt op loopafstand van het gezellige centrum van het dorp. Surhuisterveen is hét dorp in de regio waar alles te vinden is als: 4 grote supermarkten, vele winkels, een groot openluchtzwembadcomplex, levendige horeca en een multifunctioneel centrum met o.a. een bibliotheek en ontmoetingsplekken.

Bovendien ligt Surhuisterveen op enkele autominuten van de snelweg (A7) met een uitstekende verbinding naar Groningen, Drachten en Heerenveen. Ook Leeuwarden is zeer gemakkelijk te bereiken via de Wâldwei.

Wilt u de plek en ruimte zelf ervaren? Dat kan tijdens een bezichtiging met één van de flexibele makelaars. Klik hier voor meer informatie over deze woning.