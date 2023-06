Bauke Schaafsma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

do 01 juni 2023 21.05 uur

DE WESTEREEN - Bauke Schaafsma uit Wâlterswâld werd donderdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt uit handen van burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Westereen.

De heer Schaafsma kreeg de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor diverse verenigingen en stichtingen in de gemeente Dantumadiel.

Al sinds de jaren ’80 tekenden zich vormen van bestuurlijke samenwerking af tussen de (toenmalige) gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a.

Onder de (werk)naam ANNO kwam een samenwerkingsorgaan tot stand waarvan de centrale doelstelling was: Bundeling van bestuurlijke invloed en versterking van de economie in de regio Noordoost Fryslân. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in de gemeente Dantumadiel heeft Bauke Schaafsma een stimulerende rol gespeeld bij deze samenwerking.

Sinds 1992 is Schaafsma penningmeester van de Begrafenisvereniging Wouterswoude. Van 1996 tot 2001 was de heer Schaafsma voorzitter van badmintonvereniging It Plûmke eveneens in Wâlterswâld.

Van 2000 tot 2003 was Bauke Schaafsma voorzitter van de bedrijvenbeurs EXPO in Dantumadiel. Sinds 2000 is de heer Schaafsma bestuurslid van de Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD), sinds 2009 vervult hij de functie van voorzitter van deze vereniging.

Vanaf 2004 is Schaafsma kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente Wouterswoude. Sinds 2008 vervult hij ook nog de functie van voorzitter van de Stichting Steunfonds Christelijk Onderwijs in de Gemeente Dantumadiel. Daarnaast vervult de hij sinds 2018 de functie van voorzitter van Voetbalvereniging VIOD Driezum.

