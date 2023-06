Bouw Kindcentrum De Pionier start met kindertheater en onthulling bord

do 01 juni 2023 18.05 uur

DOKKUM - Na maanden van voorbereiding is de nieuwbouw van Kindcentrum De Pionier in Dokkum officieel gestart. De gestaag groeiende basisschool van stichting Arlanta en de kinderopvang van de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) in de Trije Terpen opent naar verwachting in het voorjaar van 2024 de deuren.

De Pionier zit nu nog in een tijdelijke huisvesting naast de bouwplaats. De kinderen maken de bouw van hun nieuwe school en kinderopvang dan ook van dichtbij mee. Zij vierden dat donderdag met de onthulling van het bouwbord door wethouder Jouke Douwe de Vries en Arlanta-bestuurder Heidi Rubingh.

Ook was er een optreden van Tijl Damen. Hij bracht zijn muzikaal interactief kindertheater vanuit een bus op het veldje voor de school.

Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens is als aannemer verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe kindcentrum. Dat herbergt op dit moment zo’n 160 basisscholieren en wekelijks 30 peuters in de speelleergroep.