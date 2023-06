Gokstop in Noordoost Friesland? Dit zijn de Risico's en Voordelen van Online Casino's

do 01 juni 2023 14.51 uur

LEEUWARDEN - In Friesland en Groningen is een trend ontstaan die niet langer genegeerd kan worden: het gokken bij online casino's. Met de invoering van de nieuwe wetgeving en de pandemie die de wereld thuis hield, gingen steeds meer mensen op zoek naar virtuele entertainment opties. Maar wat gebeurt er als je de wens hebt om een gokstop in te stellen? En hoe beheer je jouw speelgewoonten in een online casino zonder Cruks? In dit artikel duiken we in de opkomst van online casino's, hun populaire spellen en hoe je gokken zonder Cruks in de hand kunt houden.

Opkomst van online casino's

De laatste jaren is er een significante groei in het aantal online casino’s. Deze groei is te wijten aan verschillende factoren. Allereerst speelde de nieuwe Nederlandse wetgeving een grote rol. De Wet Kansspelen op afstand, die in 2021 van kracht werd, heeft de weg vrijgemaakt voor legale online gokactiviteiten in Nederland. Hierdoor zijn er veel nieuwe aanbieders op de markt verschenen, waaronder een groot aantal online casino's zonder Cruks.

Daarnaast heeft de COVID-19-pandemie, die ons verplichtte thuis te blijven, ook bijgedragen aan de populariteit van online gokken. Velen van ons zochten naar nieuwe vormen van entertainment en online casino's boden een eenvoudige en toegankelijke optie, die inmiddels niet meer weg te denken is voor veel spelers.

De populairste online casino spellen

Het aanbod aan spellen in online casino’s is daarnaast ook zeer divers, wat aantrekkelijk is voor een breed scala aan spelers. Uit onderzoek blijkt dat de populairste online gokspellen onder Nederlanders onder andere poker, blackjack, roulette, en slots of gokautomaten zijn, maar dat sportweddenschappen ook terrein winnen.

Bovendien blijkt dat mannen vaker geneigd zijn om online te gokken dan vrouwen. Interessant is dat de leeftijdsgroep van 25-34 jaar de grootste groep online gokkers vormt. In termen van marktaandeel domineren enkele grote aanbieders de Nederlandse online gokmarkt, waaronder een aantal casino's zonder Cruks.

Gokken zonder Cruks

Jezelf bij het Cruks uitschrijven tijdens een gokstop kan niet, maar het is wel mogelijk om het Cruks te omzeilen. Dit kan door bij een casino te spelen dat niet is aangesloten op het Cruks, zoals een buitenlands casino. De mogelijkheid om te gokken zonder Cruks kan aantrekkelijk zijn voor sommigen, maar het is belangrijk om verantwoord te spelen. Gokken moet gezien worden als een vorm van entertainment, niet als een manier om geld te verdienen. Als je merkt dat je gokgewoonten problematisch worden, is het essentieel om hulp te zoeken.

Gelukkig zijn er verschillende bronnen beschikbaar, waaronder de website van de KSA over verantwoord gokken, verschillende gokhulporganisaties zoals het Jellinek of de Cruks zelf, die kunnen helpen bij het instellen van een gokstop.

Het is belangrijk dat we als gemeenschap openhartige gesprekken kunnen voeren over online gokken en het beheer van speelgewoonten, om zo iedereen te helpen veilig en verantwoord te blijven in de snel veranderende digitale wereld.

Impact op de gemeenschap

Het aantal online en fysieke casino's in Friesland en Groningen heeft zowel positieve als negatieve gevolgen voor de Noordelijke gemeenschap. Aan de ene kant kunnen casino's toeristen en bezoekers aantrekken, waardoor het lokale economische landschap wordt versterkt. Ze kunnen ook helpen om inwoners van de regio betrokken te houden, waardoor de sociale cohesie wordt bevorderd en voorkomen wordt dat de gemeenschap uit elkaar valt.

Bovendien kan een uniek en aantrekkelijk casino, toerisme stimuleren en investeringen in de regio aantrekken. Holland Casino heeft onlangs aangekondigd dat zij binnenkort een nieuwe locatie voor het casino in Groningen bekend zullen maken. Er zijn twee mogelijke locaties, waarvan er één buiten de gemeente Groningen ligt.

Dit mogelijke vertrek uit de gemeente heeft geleid tot negatieve reacties vanuit de Groningse politiek, die van mening zijn dat het casino bij de regiofunctie van de gemeente hoort. Holland Casino stelt echter eisen aan de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden van de nieuwe locatie en de definitieve keuze wordt pas over enkele weken verwacht.

Schaduwzijde van de groei in de kansspelindustrie

De groei van de kansspelindustrie heeft ook een schaduwzijde. Het aantal Cruks inschrijvingen is bijvoorbeeld flink gestegen, wat aangeeft dat meer mensen moeite hebben om hun gokgewoonten onder controle te houden. Dit kan leiden tot problemen op het gebied van gokverslaving, wat zowel individuen als de Friese en Groningse gemeenschap als geheel kan schaden.

Daarnaast zijn er ook zorgen over de impact van casino's op de inwoners. In Groningen is er daarom veel discussie over de locatie van het nieuwe Holland Casino, omdat deze locatie een grote invloed kan hebben op de omliggende gemeenschap.

Hoewel de impact van casino's, en dan vooral online casino's zonder Cruks, op de gemeenschap complex is, is het duidelijk dat ze zowel voordelen als nadelen met zich meebrengen. Het is aan de gemeenschap, de wetgevers en de gokindustrie zelf om een evenwicht te vinden tussen deze twee, en om ervoor te zorgen dat de gokactiviteiten verantwoordelijk en duurzaam zijn.

Conclusie

Zoals bij veel zaken in het leven, draait het bij gokken om een goede balans te vinden. De kansspelindustrie in Noordoost Friesland en Groningen, met haar vele online en offline casino's, biedt zowel uitdagingen als kansen voor de gemeenschap. Aan de ene kant draagt het bij aan de economische groei, versterkt het de sociale cohesie en biedt het recreatiemogelijkheden. Aan de andere kant is er een potentieel risico van toenemende gokverslaving en de daarmee samenhangende problemen.

Een verantwoorde benadering van gokken is dan ook essentieel. Het is van groot belang dat spelers zich bewust zijn van hun eigen gokgedrag en in staat zijn om een gokstop in te stellen als dat nodig is. Online casino's zonder Cruks, legale Nederlandse casino’s en wetgevers hebben ook een rol te spelen bij het bevorderen van verantwoord gokken en het verstrekken van voldoende ondersteuning aan degenen die dat nodig hebben.

Het gaat niet alleen om het winnen of verliezen van een spel, maar ook om het beschermen van het welzijn van de mensen en de gemeenschappen die betrokken zijn bij deze groeiende industrie. Laten we allemaal deel uitmaken van de oplossing door onszelf en anderen te ondersteunen, en te werken aan een bloeiende en veerkrachtige gemeenschap die goed op de hoogte is van de risico’s van gokken.