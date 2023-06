Vanaf 1 juli betaal je extra voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic

do 01 juni 2023 10.41 uur

LEEUWARDEN - Als je vanaf 1 juli eten of drinken afhaalt of laat bezorgen, moet je extra betalen voor wegwerpbekers en -bakjes die (deels) gemaakt zijn van plastic.

Ondernemers mogen ze niet meer gratis aanbieden. Ook zijn zij vanaf 1 juli verplicht om een herbruikbare optie aan te bieden. Dat kan op twee manieren: ondernemers vullen de beker of het bakje dat je zelf meebrengt of bieden een beker of bakje aan dat je weer terug kunt brengen.

Van wegwerp naar hergebruik. Dat is beter voor het milieu én vanaf 1 juli óók voor je portemonnee.

Elke dag gooien we alleen al in Nederland 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg die slechts één keer zijn gebruikt. Onnodig veel afval dat vaak op straat en in de bosjes belandt. Om de afvalberg te verkleinen en zwerfafval terug te dringen, voert de overheid maatregelen door om van hergebruik de norm te maken.

Wat betekent dit voor jou?

Om het gebruik van herbruikbare bekers en bakjes te stimuleren, gelden straks nieuwe regels:

Vanaf 1 juli betaal je extra voor wegwerpbekers, -bakjes met plastic als je eten of drinken afhaalt of laat bezorgen. Dit geldt bijvoorbeeld als je een koffie op het station haalt, een frietje meeneemt bij de snackbar, een maaltijdsalade in de supermarkt koopt of een broodje in plastic bij het tankstation.

De kosten die je maakt voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic staan straks apart op de kassabon vermeld. Zo zie je meteen hoeveel extra je betaalt.

Ondernemers zijn vanaf 1 juli verplicht om een herbruikbare optie aan te bieden. Er zijn twee manieren.

Of ondernemers bieden herbruikbare bekers en bakjes aan waarvoor je borg moet betalen en die je terug kunt brengen.

Of ondernemers vullen de beker of het bakje dat jij hebt meegebracht.

De ondernemer kiest zelf welke vorm wordt aangeboden. Ze kunnen er ook voor kiezen om beide vormen aan te bieden.

Vanaf 1 januari 2024 wordt bij consumptie ter plaatse herbruikbaar servies het uitgangspunt. Denk aan de afwasbare mok op kantoor en herbruikbare of hoogwaardig recyclebare bekers en bakjes op festivals en evenementen.

Schonere wereld

De nieuwe maatregelen komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics (SUP) en hebben als doel de impact van wegwerpplastic op het milieu te verminderen en meer plastic te hergebruiken en recyclen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat: "We willen de wereld netjes achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Deze nieuwe regels gaan daarbij helpen, want het gaat enorm veel afval én zwerfafval schelen. We gebruiken namelijk veel te veel wegwerpverpakkingen. En dat kan echt anders. We zetten daarom in op hergebruik. Iedereen kan een steentje bijdragen door een eigen beker of bakje mee te nemen of door te kiezen voor een beker of bakje waar borg op zit en dat weer in te leveren. Laten we er samen voor zorgen dat hergebruik de standaard wordt."

Ondernemers veranderen mee

Ondernemers mogen per 1 juli geen gratis wegwerpbekers en -bakjes met plastic meer aanbieden. Dit geldt ook voor de bekers waar je bijvoorbeeld koffie voor onderweg in krijgt. Die beker lijkt van papier, maar bevat een plastic laagje om de beker waterdicht te maken. Dat geldt ook voor veel papieren bakjes. Als klant betaal je daar straks een extra bedrag voor, bovenop de prijs van je eten of drinken.

Ondernemers mogen zelf bepalen hoeveel geld zij vragen voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Als richtlijnen geeft de overheid mee:

€ 0,25 voor een beker

€ 0,50 voor een maaltijd (eventueel met meerdere bakjes)

€ 0,05 voor voorverpakte kleine porties groente, fruit, noten en portieverpakkingen voor bijvoorbeeld beleg en saus

De maatregelen komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics, die de impact van producten met plastic in het milieu wil verminderen.

Verkleinen afvalberg

Wil je meer weten over deze maatregelen en andere maatregelen die de overheid neemt om de afvalberg te verkleinen? Kijk op rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/regels-voor-wegwerpplastic. Voor ondernemers is informatie over de nieuwe regelgeving te vinden op www.minderwegwerpplastic.nl.