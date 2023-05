Cultuurprijzen voor Culturele Commissie De Pleats en toneel Kom mar op!

wo 31 mei 2023 10.37 uur

BURGUM - Stichting Culturele Commissie De Pleats uit Burgum en jongerentoneel Kom mar op! uit Suwâld zijn de winnaars geworden van de Cultuurprijzen 2023 in de gemeente Tytsjerksteradiel. De prijsuitreiking was dinsdagavond in het gemeentehuis in Burgum.

"Wat is der in soad talint op it mêd fan kultuer yn ús gemeente, ik bin bliid dat ik gjin taak hie yn de sjuery’, zei wethouder Tytsy Willemsma bij de uitreiking van de prijzen. "Allegearre hawwe jimme in weardefolle bydrage levere oan it kulturele klimaat yn Tytsjerksteradiel."

Er waren in totaal acht kandidaten genomineerd voor de prijs.

Toanielferiening De Snieskeppers, Jistrum

Modèstodûns Friesland, Burgum

Esmeralda Arends, Hurdegaryp (gedichten en gebaretaal)

VAKwerk, Hurdegaryp (organisearret eksposysjes byldzjende keunst)

Dorpsbelang Gytsjerk (inkele keunstwurken pleatst)

Culturele commissie De Pleats, Burgum (organisearret kulturele gearkomsten op it mêd fan literatuer, muzyk, toaniel)

Easterbarren (strjitfestival Eastermar)

MRV Tesselschade (toanielferiening Hurdegaryp)



Voor de ‘Oanmoedigingspriis jong talint Tytsjerksteradiel 2023’ waren er geen kandidaten aangemeld maar de jury nomineerde daarop zelf drie kandidaten.

Jisse Kuipers, Hurdegaryp (12-jarige trombonist)

Jongereintoaniel Kom mar op!, Suwâld

Het Stationnetje, Hurdegaryp, Burgum en Bûtenpost



De winnaar van de ‘Kultuerpriis 2023’ ontvangst een bedrag van 1.000 euro en de winnaar van de ‘Oanmoedigingspriis jong talint 2023’ krijt een bedrag van 500 euro.